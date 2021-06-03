***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 18:42
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.05.2021 tarihli KAP bildiriminde Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığımız Anel Emirates LLC nin üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı projemiz işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin ana işvereni Abu Dhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından feshedildiğini, konunun TCA JV tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günler içerisinde daha net bilgi verileceğini tarafımıza bildirdiğini, yaşanan gelişmeler çerçevesinde konunun tüm yönleriyle değerlendirilip gerekli aksiyonların alınması hususunda Yönetim Kurulu'na yetkinin verildiği bilgisi paylaşılmıştı.
Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu Anel Emirates LLC şirketimizin işverenimiz TAV-CCC-Arabtec JV den olan alacakları ile alakalı olarak tahkim işlemleri başlatılmıştır. Tahkim başvurusu 25.05.2021 tarihinde yapılmış, ancak tahkim başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği belli olmadığından Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açılmaması için tahkim başvurumuzun ertelenmesine karar verilmiştir.
Yapılan tahkim başvurusu Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) tarafından kabul edilerek işleme alınmış ve Tahkim Merkezi tarafından 03.06.2021 tarihi itibariyle ilgili taraflara konu hakkında cevaplarını sunmaları ve tahkim heyetini oluşturmaları için gerekli bildirim yapılmıştır.
Bu kapsamda erteleme kararımız ile birlikte tahkim başvurumuzun kabul edildiğini kamuoyuyla paylaşırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939967
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