***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 20:05
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantısında, Rusya Federasyonu Moskova Şehrinde yer alan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş – Moskova Şubesi ‘nin halihazırda faaliyetinin bulunmaması nedeni ile kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019342
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0832
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0515,9791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0668
|Açılış
|: 15,9750
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|Önceki Kapanış
|: 16,0400
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16,1352
En Düşük
15,9607
18:05920,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,50
|Açılış
|: 920,94
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
916,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6549
|14,6737
|% -0,47
|
|Euro
|15,9505
|15,9716
|% -0,46
|
|Sterlin
|19,0482
|19,1437
|% -0,58
|
|Frank
|15,6817
|15,7762
|% -0,22
|
|Riyal
|3,8984
|3,9180
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|5,90
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,04
|
|B. Petrol
|98,81
|98,81
|-3,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem