***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2020 13:02
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
TOLGA TUTUM Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Mühendislik ve Yapım Direktörü,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
KAMİL SERKAN KILIÇ Teklif ve Satınalma Direktörü Elektrik Mühendisi Teklif Direktörü -
AHMET ÖZGÜR ÖZYURT Ticari Grup Direktörü İnşaat Mühendisi - -
BİRGÜL EROL Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü Ekonomist Kurumsal Gelişim Direktörü -
OKAN TURAN Mali İşler ve Finans Direktörü Mühendis - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864471
BIST
17:201.073
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -53,99
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.070
17:206,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:208,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:20444,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,47
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,22
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|47.683.578
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.676.709
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KRGYO
|7,31
|79.675.739
|% 9,92
|
|KUTPO
|29,34
|30.075.672
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.230.639
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.254.356
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|52.896.356
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.210.385
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|THYAO
|10,59
|1.086.406.673
|% -0,94
|
|AKBNK
|5,00
|646.255.629
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,26
|511.997.641
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0524
|9,0978
|% -0,08
|
|Frank
|7,5739
|7,6195
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8534
|1,8626
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|7,45
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,00
|
|Tam
|2.994
|3.025
|-11,30
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,50
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
|
Seans Raporu
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17:34VERTU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 449 adet işlem
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17:33TEKTU
Yüzde -9.30 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 751, 044 adet işlem
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17:32BRSAN
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 342 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, KOZAA
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17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TCELL, THYAO