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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2020 13:02
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
TOLGA TUTUM Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Mühendislik ve Yapım Direktörü,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
KAMİL SERKAN KILIÇ Teklif ve Satınalma Direktörü Elektrik Mühendisi Teklif Direktörü -
AHMET ÖZGÜR ÖZYURT Ticari Grup Direktörü İnşaat Mühendisi - -
BİRGÜL EROL Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü Ekonomist Kurumsal Gelişim Direktörü -
OKAN TURAN Mali İşler ve Finans Direktörü Mühendis - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864471


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AKMGY 46,82 4.676.709 % 9,96  
ROYAL 2,32 6.196.766 % 9,95  
KRGYO 7,31 79.675.739 % 9,92  
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Frank 7,5739 7,6195 % 0,44  
Riyal 1,8534 1,8626 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.985 7,45  
Altın Gr. 443 443 1,44  
Cumhuriyet 2.906 2.939 -11,00  
Tam 2.994 3.025 -11,30  
Yarım 1.453 1.474 -5,50  
Çeyrek 729 739 -2,70  
Gümüş.Ons 24,66 24,68 0,35  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 0,03  
B. Petrol 43,95 43,95 -0,20  
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