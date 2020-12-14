***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.12.2020 16:51
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
TOLGA TUTUM Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Mühendislik ve Yapım Direktörü,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
KAMİL SERKAN KILIÇ Teklif ve Satınalma Direktörü Elektrik Mühendisi Teklif Direktörü -
AHMET ÖZGÜR ÖZYURT Ticari Grup Direktörü
17:281.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:287,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:289,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:28462,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,75
|Açılış
|: 462,05
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:28
|VERTU
|10,67
|28.301.218
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.254.028
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|GARAN
|9,73
|1.972.197.122
|% 2,10
|
|THYAO
|12,66
|1.830.873.211
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,08
|1.657.140.025
|% 1,07
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|ODAS
|3,95
|1.368.316.605
|% 8,22
|
|YKBNK
|3,09
|907.757.463
|% 3,00
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|350.918.571
|% 7,75
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8454
|7,8495
|% 0,09
|
|Euro
|9,5467
|9,5537
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4453
|10,4976
|% 1,01
|
|Frank
|8,8047
|8,8577
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0823
|2,0927
|% -0,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-3,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,52
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:41EGPRO
Yüzde 6.38 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 740, 936 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 44 artarak (% 1.41 ) 1, 542
-
17:39XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 27, 022.00 milyon TL de
-
17:39ASUZU
Yüzde 5.07 oranında artışla 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 919, 329 adet işlem
-
17:38BRMEN
Yüzde 5.79 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 518 adet işlem