***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviANEL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ RIDVAN ÇELİKEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 23.05.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 44.35 Bağımsız Üye DeğilAVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi 10.05.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 0.0004 Bağımsız Üye DeğilMERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 23.05.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyelisi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0.95 Bağımsız Üye DeğilAHMET BÜLENT BATUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.05.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilOĞUZ TEZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.12.2019 İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802619 Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması KomitesiEMİN ÜMİT DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.05.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847867 Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu BaşkanlığıAVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan YardımcılığıMERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiAHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiOĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -TOLGA TUTUM Mühendislik ve Yapım Direktörü Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü -KAMİL SERKAN KILIÇ Teklif ve Satınalma Direktörü Elektrik Mühendisi Teklif Direktörü -BİRGÜL EROL Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü Ekonomist Kurumsal Gelişim Direktörü -ADNAN EK Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Grup Yöneticisi -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941992BIST