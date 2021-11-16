***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
16.11.2021 11:23
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %32,50 oranında olmak üzere 65.000.000 TL artışla 265.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 01.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 15.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 181.109,903 TL olup, kalan paylar, 18 – 19 Kasım 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.anelgroup.com ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977982
BIST
11:501.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:5010,1750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1172
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:5011,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1424
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:50610,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 7,82
|Açılış
|: 610,41
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ELITE
|19,72
|89.251.817
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,76
|91.008.095
|% 7,67
|
|PRKAB
|41,88
|148.577.067
|% 7,44
|
|OYLUM
|8,09
|7.444.012
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,37
|13.058.815
|% -6,13
|
|GRNYO
|2,48
|1.362.754
|% -4,98
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|1.698.713.596
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,06
|896.813.000
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,46
|1.477.526.989
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,18
|285.822.940
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,24
|1.538.303.244
|% 3,87
|
|PETKM
|7,89
|1.140.035.865
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|233.966.539
|% -4,65
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1702
|10,1746
|% 1,16
|
|Euro
|11,5677
|11,5776
|% 1,24
|
|Sterlin
|13,6593
|13,7278
|% 1,59
|
|Frank
|10,9421
|11,0080
|% 1,09
|
|Riyal
|2,7034
|2,7170
|% 1,10
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|8,12
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,73
|
|Cumhuriyet
|4.035
|4.096
|69,00
|
|Tam
|4.019
|4.119
|72,35
|
|Yarım
|1.942
|1.993
|35,00
|
|Çeyrek
|974
|996
|17,50
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,10
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,75
|
Seans Raporu
11:49
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 0.65 ) 1, 872
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12:04XU100
Endeks 1, 709 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 15, 127.00 milyon TL de
-
12:04DOAS
Yüzde 7.67 oranında artışla 45.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 319 adet işlem
-
12:03ESCAR
Yüzde 6.60 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 914 adet işlem
-
12:02AKBNK
Yüzde 4.02 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 675, 961 adet işlem