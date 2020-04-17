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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.04.2020 12:43
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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,26
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,025
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Proje ana yüklenicisi Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne  (Hyundai) , Katar Devletinin Lusail şehrinde inşası devam eden Lusail Real Estate Development Company, Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) projesi elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen  699.450.000 Katar Riyali (yaklaşık 192.156.593 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz Hyundai tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır. 
Lusail Finans Merkezi kapsamında yer alan ve 70 katlı 2 gökdelenden olan projenin, Ekim 2022 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, Hyundai ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838877


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Altın Gr. 375 375 -8,47  
Cumhuriyet 2.411 2.466 -57,20  
Tam 2.482 2.541 -55,10  
Yarım 1.206 1.235 -28,60  
Çeyrek 605 618 -14,30  
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