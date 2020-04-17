***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHyundai Engineering & Construction Co. Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%2,26Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,025İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/04/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarProje ana yüklenicisi Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne (Hyundai) , Katar Devletinin Lusail şehrinde inşası devam eden Lusail Real Estate Development Company, Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) projesi elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 699.450.000 Katar Riyali (yaklaşık 192.156.593 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz Hyundai tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır.Lusail Finans Merkezi kapsamında yer alan ve 70 katlı 2 gökdelenden olan projenin, Ekim 2022 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, Hyundai ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838877BIST