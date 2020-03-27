***ANELE* *ANELT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.03.2020 09:13
***ANELE******ANELT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, ANELT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832527
BIST
10:3391.628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 100,70
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:336,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4414
En Düşük
6,3903
10:337,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:33335,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,30
|Açılış
|: 335,20
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|15.711.003
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.443.939
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|368.552
|% 9,98
|
|SEKUR
|4,30
|1.158.321
|% 9,97
|
|RTALB
|5,76
|5.209.512
|% -9,86
|
|QNBFL
|119,00
|132.711
|% -7,68
|
|QNBFB
|36,60
|104.456
|% -5,43
|
|ULUUN
|4,21
|3.717.868
|% -4,97
|
|MPARK
|14,55
|3.160.544
|% -4,90
|
|THYAO
|9,38
|187.188.714
|% 1,41
|
|GARAN
|8,10
|151.208.786
|% 2,02
|
|ASELS
|24,14
|111.294.591
|% -0,49
|
|IPEKE
|8,18
|60.836.709
|% 3,28
|
|ECILC
|5,21
|57.912.321
|% 7,42
|
|IHLGM
|0,88
|41.209.067
|% 4,76
|
|THYAO
|9,38
|187.188.714
|% 1,41
|
|ODAS
|1,32
|26.013.650
|% -0,75
|
|GARAN
|8,10
|151.208.786
|% 2,02
|
|IEYHO
|0,40
|6.715.078
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8320
|7,8713
|% 0,65
|
|Frank
|6,6571
|6,6972
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7091
|1,7176
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-10,48
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
|