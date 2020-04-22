***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:03
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839741
BIST
11:3498.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.165,54
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:346,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:347,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:34381,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,77
|Açılış
|: 380,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.889.543
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|41.223.458
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.795.752
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.648.770
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,46
|1.819.193
|% -6,23
|
|ITTFH
|2,50
|5.289.498
|% -6,02
|
|SNGYO
|0,95
|13.007.285
|% -5,00
|
|EUYO
|1,67
|6.148.228
|% -4,57
|
|GARAN
|8,28
|218.805.495
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,86
|181.679.718
|% 8,14
|
|GSRAY
|2,70
|177.182.894
|% 6,30
|
|ECILC
|4,71
|168.303.918
|% 1,29
|
|KARSN
|1,58
|120.996.483
|% 4,64
|
|DOHOL
|1,86
|181.679.718
|% 8,14
|
|KARSN
|1,58
|120.996.483
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|177.182.894
|% 6,30
|
|ODAS
|1,64
|64.461.954
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,01
|78.250.427
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6254
|% 0,39
|
|Frank
|7,1731
|7,2163
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8488
|1,8581
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,35
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|17,48
|17,48
|-1,85
|
Seans Raporu
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