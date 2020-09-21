***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2020 10:07
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875855
BIST
12:541.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,70
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
12:547,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
12:548,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
12:54472,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,88
|Açılış
|: 472,05
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler12:54
|EGPRO
|21,34
|7.089.611
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|854.862
|% 10,00
|
|RODRG
|5,28
|257.886
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|2.619.718
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|305.852
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|35.964
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|1.051.083
|% -10,00
|
|KENT
|419,00
|213.271
|% -8,09
|
|NUGYO
|7,14
|8.315.737
|% -6,67
|
|BRMEN
|2,61
|9.317.481
|% -4,40
|
|SISE
|6,48
|710.785.494
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,27
|597.403.026
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|265.802.890
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|253.295.079
|% -1,14
|
|ALKIM
|14,76
|216.527.772
|% 5,28
|
|KRDMD
|3,27
|597.403.026
|% 0,93
|
|SISE
|6,48
|710.785.494
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,76
|142.116.879
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.047.995
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,54
|90.882.107
|% 0,65
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6002
|7,6019
|% 0,61
|
|Euro
|8,9625
|8,9675
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7373
|9,7861
|% 0,07
|
|Frank
|8,2750
|8,3249
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0200
|2,0301
|% 0,58
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,05
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-22,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-23,49
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-11,36
|
|Çeyrek
|755
|772
|-5,68
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,73
|