***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:07
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882290
BIST
11:261.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:267,8947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:269,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0309
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:26485,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 485,12
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BFREN
|908,70
|72.284.538
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.088.114
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|103.921.807
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.667.106
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.355.685
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.440.235
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,34
|849.181.793
|% 2,23
|
|SKBNK
|1,97
|379.689.478
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|333.920.671
|% 5,52
|
|PETKM
|4,54
|300.171.593
|% -1,94
|
|AKBNK
|5,32
|265.082.610
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,97
|379.689.478
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|333.920.671
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|212.432.269
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|177.839.322
|% -5,53
|
|GARAN
|7,34
|849.181.793
|% 2,23
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8947
|% -0,49
|
|Euro
|9,2598
|9,2652
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,2213
|10,2726
|% 0,03
|
|Frank
|8,6028
|8,6546
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0982
|2,1087
|% -0,50
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|10,12
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,31
|
Seans Raporu
11:26
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11:36JANTS
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11:34XU050
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11:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, CEOEM, FORMT, ETYAT, SNGYO, DAGHL, YBTAS, EUYO, BFREN, BRKO
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11:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, KENT, YAPRK, ARTI, MERKO, DAGI, EMNIS, BASCM, KERVN, IHGZT