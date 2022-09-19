***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:21
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063992
BIST
16:313.281
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -96,08
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.281
16:3118,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:3118,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:31979,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,24
|Açılış
|: 978,93
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:28
|SMRTG
|45,98
|106.961.812
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.769.603
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.041.934
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.031.576
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.426.778
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|2.627.503.826
|% -9,96
|
|ISGYO
|15,38
|23.960.763
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|142.165.283
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.655.258
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.674.764
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,68
|3.999.566.786
|% -4,18
|
|GARAN
|19,98
|3.656.823.674
|% -8,26
|
|YKBNK
|7,19
|2.771.457.189
|% -1,91
|
|EKGYO
|4,22
|2.648.235.827
|% -3,43
|
|HALKB
|8,95
|2.627.503.826
|% -9,96
|
|EKGYO
|4,22
|2.648.235.827
|% -3,43
|
|YKBNK
|7,19
|2.771.457.189
|% -1,91
|
|AKBNK
|11,68
|3.999.566.786
|% -4,18
|
|HALKB
|8,95
|2.627.503.826
|% -9,96
|
|ISCTR
|8,25
|2.256.682.319
|% -5,82
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2863
|18,3106
|% 0,30
|
|Euro
|18,3151
|18,3563
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7411
|20,8451
|% -0,22
|
|Frank
|18,8507
|18,9643
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8512
|4,8756
|% 0,16
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.672
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.251
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|-2,68
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43HALKB
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 802, 421 adet işlem
-
16:41BJKAS
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 187, 656 adet işlem
-
16:40IHLAS
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 516, 783 adet işlem
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 51 kaybederek (% -3.04 ) 3, 556
-
16:39XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 42 altında . İşlem hacmi 44, 707.00 milyon TL de