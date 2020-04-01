***ANELE* *BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.04.2020 08:57
***ANELE******BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, BRMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833707
BIST
11:4588.933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -711,07
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:456,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6514
En Düşük
6,6108
11:457,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:45340,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,04
|Açılış
|: 340,81
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.246.544
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|TSPOR
|3,43
|36.878.699
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,13
|7.149.250
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|QNBFB
|33,64
|272.777
|% -5,19
|
|PEKGY
|2,57
|13.654.729
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,11
|114.759.231
|% 5,71
|
|HUBVC
|20,90
|73.477.203
|% 2,35
|
|NATEN
|16,80
|33.055.836
|% 2,88
|
|BNTAS
|3,00
|24.154.890
|% 2,74
|
|SMART
|8,22
|20.797.752
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,11
|114.759.231
|% 5,71
|
|BNTAS
|3,00
|24.154.890
|% 2,74
|
|PEKGY
|2,57
|13.654.729
|% -4,81
|
|DERAS
|2,61
|11.878.997
|% 4,40
|
|HUBVC
|20,90
|73.477.203
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1889
|8,2300
|% 0,01
|
|Frank
|6,8579
|6,8992
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7610
|1,7699
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,68
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|24,81
|24,81
|-1,54
|
Seans Raporu
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11:59XU100
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