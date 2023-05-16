***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.05.2023 10:39
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lgıp Funds Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151612
BIST
11:294.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -23,19
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:2919,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0599
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:2921,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1375
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:291.273,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.273,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:29
|AVHOL
|30,88
|6.205.830
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.602.587
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|409.378.756
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|318.330.898
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.422.164
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|158.912.665
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,10
|2.835.981.517
|% -5,33
|
|THYAO
|129,20
|1.840.544.905
|% 3,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|SAHOL
|37,46
|839.728.589
|% -1,68
|
|YKBNK
|9,45
|2.955.466.467
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,06
|513.366.114
|% 2,19
|
|KATMR
|1,17
|68.081.910
|% 0,86
|
|GARAN
|27,58
|1.470.005.761
|% -7,45
|
|KOZAL
|17,88
|657.319.554
|% 2,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6941
|19,7142
|% 0,30
|
|Euro
|21,4713
|21,5009
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,5995
|24,7229
|% 0,18
|
|Frank
|21,9906
|22,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2390
|5,2653
|% 0,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,69
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.398
|4.552
|-119,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.276
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|0,47
|
Seans Raporu
11:29
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