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***ANELE* *MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

28.10.2021 12:13



***ANELE******MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANELE, MERCN

01.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
MERCAN KIMYA MERCN 0,0141336 0,0120135

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ANEL ELEKTRIK ANELE 32,5 1,00 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973164


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 43,56 33.092.491 % 10,00  
SELVA 10,91 30.109.388 % 9,98  
KARYE 22,10 55.485.381 % 9,95  
DOBUR 53,25 6.214.593 % 9,93  
AKFGY 6,76 18.723.306 % 9,92  
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12:08 Alış Satış %  
Dolar 9,6007 9,6045 % 1,31  
Euro 11,1231 11,1335 % 0,96  
Sterlin 13,1727 13,2387 % 1,40  
Frank 10,4173 10,4800 % 1,25  
Riyal 2,5542 2,5671 % 1,32  
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12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 3,18  
Altın Gr. 556 556 8,32  
Cumhuriyet 3.648 3.703 44,00  
Tam 3.632 3.724 42,87  
Yarım 1.756 1.801 20,74  
Çeyrek 881 901 10,37  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 0,02  
Gümüş Gr. 7,43 7,44 0,10  
B. Petrol 83,29 83,29 -0,58  
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