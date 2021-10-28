***ANELE* *MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.10.2021 12:13
***ANELE******MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANELE, MERCN
01.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
MERCAN KIMYA MERCN 0,0141336 0,0120135
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ANEL ELEKTRIK ANELE 32,5 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973164
BIST
12:081.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
12:089,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1244
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
12:0811,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1064
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
12:08556,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,41
|Açılış
|: 556,37
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ATATP
|43,56
|33.092.491
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.109.388
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|55.485.381
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.214.593
|% 9,93
|
|AKFGY
|6,76
|18.723.306
|% 9,92
|
|GOODY
|8,08
|46.329.779
|% -5,39
|
|KTSKR
|31,50
|76.561.453
|% -5,35
|
|TIRE
|8,74
|21.316.502
|% -5,00
|
|FRIGO
|21,78
|6.679.119
|% -4,89
|
|TURSG
|4,91
|70.950.174
|% -3,91
|
|GARAN
|9,76
|1.560.596.455
|% 2,09
|
|SISE
|8,67
|359.041.385
|% -1,25
|
|TSPOR
|5,64
|329.707.878
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.418.919
|% 1,21
|
|EREGL
|19,80
|295.040.094
|% 0,15
|
|GARAN
|9,76
|1.560.596.455
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,69
|267.728.575
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,64
|329.707.878
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.418.919
|% 1,21
|
|ZOREN
|1,69
|83.791.589
|% 1,81
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6007
|9,6045
|% 1,31
|
|Euro
|11,1231
|11,1335
|% 0,96
|
|Sterlin
|13,1727
|13,2387
|% 1,40
|
|Frank
|10,4173
|10,4800
|% 1,25
|
|Riyal
|2,5542
|2,5671
|% 1,32
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|3,18
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,32
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|44,00
|
|Tam
|3.632
|3.724
|42,87
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|20,74
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,10
|
|B. Petrol
|83,29
|83,29
|-0,58
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:19MANAS
Yüzde 7.83 oranında artışla 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 495, 953 adet işlem
-
12:18PENTA
Yüzde 9.86 oranında artışla 226.20 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 175 adet işlem
-
12:17AKFGY
Yüzde 7.97 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 259, 114 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 1, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 6, 746.00 milyon TL de
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12:16MANAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 414, 566 adet işlem