***ANELE* *METRO* *GRM* *DAPGM* *BUCIM* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.03.2022 09:27
***ANELE******METRO******GRM******DAPGM******BUCIM******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, BUCIM, DAPGM, GRM, KRSTL, METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005636
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0119
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,8663
En Düşük
13,7651
18:0515,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,5994
En Düşük
15,4520
18:05846,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,20
|Açılış
|: 846,38
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
851,95
En Düşük
844,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|23,26
|9.553.689
|% 0,00
|
|ADEL
|26,86
|5.158.784
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,10
|22.671.808
|% 0,00
|
|ACSEL
|23,26
|9.553.689
|% 0,00
|
|ADEL
|26,86
|5.158.784
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,10
|22.671.808
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 0,00
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|HUNER
|2,84
|507.893.887
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7976
|13,8386
|% -0,04
|
|Euro
|15,4225
|15,5909
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,4804
|18,5731
|% -0,28
|
|Frank
|14,9824
|15,0727
|% -0,44
|
|Riyal
|3,6718
|3,6902
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-5,30
|
|Altın Gr.
|847
|847
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|1,45
|