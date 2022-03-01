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***ANELE* *METRO* *GRM* *DAPGM* *BUCIM* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

01.03.2022 09:27
***ANELE* *METRO* *GRM* *DAPGM* *BUCIM* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duy


***ANELE******METRO******GRM******DAPGM******BUCIM******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [ANELE, BUCIM, DAPGM, GRM, KRSTL, METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005636


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ACSEL 23,26 9.553.689 % 0,00  
ADEL 26,86 5.158.784 % 0,00  
ADESE 0,71 97.093.483 % 0,00  
AEFES 24,16 85.432.452 % 0,00  
AKFGY 4,10 22.671.808 % 0,00  
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Riyal 3,6718 3,6902 % -0,29  
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Altın Gr. 847 847 -3,20  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,36 24,40 -0,10  
Gümüş Gr. 10,84 10,86 -0,05  
B. Petrol 99 99 1,45  
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