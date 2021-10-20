***ANGEN* *TCD* *PNSUT* *PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.10.2021 09:13
***ANGEN******TCD******PNSUT******PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PINSU, ANGEN, PNSUT]
İlgili Fonlar [TCD]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971511
BIST
13:321.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:329,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:3210,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0328
|Açılış
|: 10,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:32533,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,61
|Açılış
|: 533,24
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:32
|UFUK
|22,54
|293.516
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,64
|90.628.445
|% 8,88
|
|OLMK
|6,94
|3.000.134
|% 8,44
|
|IZTAR
|23,36
|13.367.548
|% 8,25
|
|AKYHO
|1,96
|61.690.050
|% 5,38
|
|BIOEN
|27,00
|139.308.272
|% -10,00
|
|KSTUR
|250,00
|472.547
|% -9,58
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|AKFGY
|5,35
|18.253.494
|% -4,29
|
|UZERB
|28,98
|248.855
|% -3,40
|
|EKGYO
|1,95
|291.819.830
|% 2,09
|
|YEOTK
|67,60
|147.437.698
|% -1,31
|
|BIOEN
|27,00
|139.308.272
|% -10,00
|
|FADE
|9,09
|128.589.074
|% 4,60
|
|PGSUS
|80,55
|110.921.835
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,95
|291.819.830
|% 2,09
|
|ODAS
|1,44
|52.751.116
|% -0,69
|
|AKYHO
|1,96
|61.690.050
|% 5,38
|
|EGEPO
|5,64
|90.628.445
|% 8,88
|
|FADE
|9,09
|128.589.074
|% 4,60
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3275
|9,3323
|% 0,41
|
|Euro
|10,8532
|10,8589
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,7917
|12,8558
|% 0,13
|
|Frank
|10,0562
|10,1168
|% 0,31
|
|Riyal
|2,4786
|2,4910
|% 0,37
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|533
|534
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.511
|3.600
|2,60
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|1,26
|
|Çeyrek
|851
|871
|0,63
|