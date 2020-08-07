***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 09:00
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866269
BIST
10:191.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.033
En Düşük
1.018
10:197,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0903
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3189
En Düşük
7,2144
10:198,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:19483,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,51
|Açılış
|: 483,94
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|81.763
|% 9,85
|
|RTALB
|51,15
|42.874.410
|% 8,41
|
|ERSU
|4,74
|15.900.581
|% 7,24
|
|HDFGS
|3,69
|4.016.858
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,81
|263.539.492
|% -4,23
|
|SISE
|5,95
|140.878.381
|% 3,48
|
|ASELS
|14,98
|134.175.178
|% -1,90
|
|GARAN
|6,50
|89.171.305
|% 0,46
|
|AKBNK
|4,71
|77.934.542
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,81
|263.539.492
|% -4,23
|
|TSKB
|1,02
|34.355.642
|% -1,92
|
|IHLAS
|0,72
|19.989.805
|% -5,26
|
|SISE
|5,95
|140.878.381
|% 3,48
|
|KRDMD
|2,54
|57.299.254
|% -1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5676
|9,6156
|% 1,06
|
|Frank
|7,9989
|8,0471
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9442
|1,9539
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.060
|-3,82
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.368
|23,70
|
|Tam
|3.299
|3.485
|24,50
|
|Yarım
|1.601
|1.689
|11,90
|
|Çeyrek
|803
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,20
|28,25
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,00
|45,00
|-0,09
|