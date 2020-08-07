***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 09:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866284
BIST
10:061.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.032
En Düşük
1.018
10:067,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3148
En Düşük
7,2144
10:068,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6716
En Düşük
8,5597
10:06483,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,32
|Açılış
|: 483,75
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,30
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|47.836
|% 9,85
|
|KLGYO
|9,47
|10.473.552
|% 8,73
|
|RTALB
|50,95
|25.137.486
|% 7,99
|
|HDFGS
|3,69
|2.213.338
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,81
|90.980.016
|% -4,23
|
|ASELS
|14,99
|79.077.860
|% -1,83
|
|SISE
|5,84
|45.620.382
|% 1,57
|
|AKBNK
|4,66
|33.966.289
|% -0,85
|
|GARAN
|6,47
|30.083.587
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|90.980.016
|% -4,23
|
|TSKB
|1,03
|19.699.798
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,73
|6.152.228
|% -3,95
|
|SISE
|5,84
|45.620.382
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,52
|18.503.150
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5640
|9,6120
|% 1,02
|
|Frank
|7,9885
|8,0366
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9429
|1,9527
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|-2,66
|
|Altın Gr.
|483
|484
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.361
|17,60
|
|Tam
|3.298
|3.479
|18,20
|
|Yarım
|1.601
|1.686
|8,80
|
|Çeyrek
|803
|848
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|28,43
|28,47
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,18
|