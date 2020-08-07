***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 09:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866301
BIST
10:591.006
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -28,88
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.006
10:597,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0932
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3221
En Düşük
7,2144
10:598,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:59485,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,36
|Açılış
|: 485,79
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,92
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|26.450.104
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|88.189.289
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|133.093
|% 9,85
|
|HDFGS
|3,69
|7.555.356
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|890.161
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|372.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,93
|307.367.300
|% 3,13
|
|GARAN
|6,34
|241.888.457
|% -2,01
|
|EREGL
|8,01
|151.659.160
|% 0,38
|
|KRDMD
|2,48
|145.951.533
|% -4,25
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|74.025.843
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,48
|145.951.533
|% -4,25
|
|SISE
|5,93
|307.367.300
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,00
|85.844.311
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5622
|9,6102
|% 1,00
|
|Frank
|7,9884
|8,0365
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9454
|1,9552
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.063
|-0,86
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|26,70
|
|Tam
|3.302
|3.509
|48,10
|
|Yarım
|1.603
|1.690
|13,40
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,41
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 2 kaybederek (% -2.15 ) 1, 146
-
11:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKFGY, IEYHO
-
11:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, SISE, MRDIN
-
11:14XU100
Endeks 1, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 67 altında . İşlem hacmi 5, 015.00 milyon TL de
-
11:14KENT
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 1, 422.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227 adet işlem