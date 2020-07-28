***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020Açıklamalar01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862853BIST