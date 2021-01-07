***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 16:08
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
379,74 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.353,2 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.075,08 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
2.990.724,44 % 0,85
Hisse Senedi Komisyonu
53.024,83 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
5.451,19 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.719,08 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
3.185.477,56 % 0,91
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
351.003.072,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897735
BIST
16:041.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
16:047,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3436
En Düşük
7,2382
16:049,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
16:04452,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,48
|Açılış
|: 452,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler16:04
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.495.385
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.408.124
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|27.681.223
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|BANVT
|44,60
|2.829.882
|% -6,58
|
|EKGYO
|2,60
|3.428.432.932
|% 9,70
|
|GARAN
|10,48
|1.189.338.933
|% 0,67
|
|ASELS
|18,93
|1.029.941.567
|% 1,28
|
|GUBRF
|70,65
|937.996.050
|% 2,02
|
|AKBNK
|7,50
|861.738.497
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,60
|3.428.432.932
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|518.417.596
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,58
|476.157.612
|% 0,64
|
|TSKB
|1,87
|484.666.285
|% 3,89
|
|DOHOL
|3,40
|792.983.033
|% 4,94
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3394
|7,3436
|% 0,52
|
|Euro
|9,0169
|9,0269
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,9338
|9,9837
|% 0,19
|
|Frank
|8,2574
|8,3071
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 0,23
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,18
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-43,00
|
|Tam
|2.975
|3.050
|-43,16
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-20,88
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
16:04
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-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 03 artarak (% 0.61 ) 1, 668
-
16:12XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 25, 278.00 milyon TL de
-
16:12MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 332.20 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 156 adet işlem
-
16:11AKENR
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 391, 318 adet işlem
-
16:10DZGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 508, 891 adet işlem