***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 16:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.410,4 % 0,04
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
379,74 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.353,2 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.418,3 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
94.128,72 % 0,85
Hisse Senedi Komisyonu
12.177,52 % 0,11
Tahvil Bono Komisyonu
213,4 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.619,88 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
121.701,16 % 1,1
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.047.310,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897740
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0656
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3724
En Düşük
7,2382
18:059,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0502
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0588
En Düşük
8,8939
18:05452,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,14
|Açılış
|: 452,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,49
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|74,90
|2.164.011
|% 9,99
|
|KONTR
|30,20
|127.392.804
|% 9,98
|
|INVEO
|53,00
|90.734.179
|% 9,96
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|PAMEL
|23,60
|1.221.001
|% 7,18
|
|MARKA
|6,37
|9.956.068
|% -6,05
|
|DOKTA
|32,10
|2.883.038
|% -4,18
|
|QNBFL
|119,10
|998.195
|% -2,78
|
|BERA
|20,00
|23.575.640
|% -2,44
|
|FORMT
|4,80
|2.302.148
|% -2,24
|
|OYAKC
|9,18
|276.075.276
|% 2,68
|
|TURSG
|7,08
|213.455.987
|% 0,43
|
|ARZUM
|22,30
|152.292.453
|% -0,45
|
|KONTR
|30,20
|127.392.804
|% 9,98
|
|ARDYZ
|51,30
|94.261.782
|% 7,14
|
|ARZUM
|22,30
|152.292.453
|% -0,45
|
|KRVGD
|13,13
|57.674.593
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3637
|7,3715
|% 0,90
|
|Euro
|9,0449
|9,0588
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,9526
|10,0025
|% 0,38
|
|Frank
|8,2783
|8,3282
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9568
|1,9666
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-3,24
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|54,51
|54,51
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem