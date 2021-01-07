***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.857,8 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.585,85 % 0,02Fon Yönetim Ücreti90.034,49 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu7.528,44 % 0,07Tahvil Bono Komisyonu89,66 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu717,31 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu751,24 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.236,33 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.526,11 % 0,04TOPLAM GİDERLER116.060,17 % 1,1DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.566.807,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897776BIST