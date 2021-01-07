***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.921,52 % 0,01Fon Yönetim Ücreti510.341,4 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.106,11 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.869,79 % 0,03TOPLAM GİDERLER541.892,21 % 0,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.895.674,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897781BIST