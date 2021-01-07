***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri2.715,7 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.354,38 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.340,66 % 0,01Fon Yönetim Ücreti383.493,75 % 0,35Hisse Senedi Komisyonu19.749,05 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu1.460,15 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.309,92 % 0TOPLAM GİDERLER429.803,35 % 0,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.145.177,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897783BIST