***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri529,33 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.211,67 % 0,01Fon Yönetim Ücreti5.499.997,26 % 1,87Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18.219,1 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu30.830,65 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.603,89 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.733,78 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.548,02 % 0,02TOPLAM GİDERLER5.670.947,35 % 1,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ294.652.286,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897799BIST