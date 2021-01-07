***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.809,5 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.354,38 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri194.823,53 % 0,02Fon Yönetim Ücreti19.204.160,24 % 1,87Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.645,79 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu128.385,79 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu2.598,08 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.744,03 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu41.632,34 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler315.492,29 % 0,03TOPLAM GİDERLER19.935.025,71 % 1,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.028.826.758,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897814BIST