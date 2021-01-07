***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.780,1 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.357,98 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri365.715,21 % 0,01Fon Yönetim Ücreti12.724.550,42 % 0,35Hisse Senedi Komisyonu404.866,14 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu125.852,26 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu183.737,8 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu731,35 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu320,18 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.890,96 % 0TOPLAM GİDERLER13.878.182,14 % 0,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.621.503.835,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897830BIST