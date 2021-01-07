***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.090,63 % 0,01Fon Yönetim Ücreti956.356,55 % 1,01Hisse Senedi Komisyonu69.786,16 % 0,07Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.864,4 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.716,13 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu8.153,45 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.973,56 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.092.594,27 % 1,15DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.018.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897835BIST