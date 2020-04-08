***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.04.2020 14:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836431
BIST
15:3393.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 774,15
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
15:336,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
15:337,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
15:33358,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 358,71
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.063.113
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.327.885
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.005.910
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.418.162
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,66
|778.528.021
|% 5,91
|
|ASELS
|24,86
|630.153.873
|% 1,89
|
|THYAO
|9,61
|598.758.091
|% 0,84
|
|SASA
|9,13
|494.140.734
|% 2,13
|
|GARAN
|7,86
|432.732.363
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,39
|295.422.147
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,03
|88.738.627
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,54
|274.780.641
|% 5,04
|
|YKBNK
|1,89
|133.571.561
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,06
|70.631.961
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3467
|8,3885
|% 0,32
|
|Frank
|6,9490
|6,9908
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7968
|1,8059
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-0,54
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,00
|32,00
|0,13
|