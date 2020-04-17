***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:38
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838927
BIST
17:3097.885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.635,80
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:306,9432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:307,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
17:30376,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -7,07
|Açılış
|: 376,29
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.944.296
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.103.706
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.061.393
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.105.362
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,33
|9.773.570
|% -7,50
|
|PGSUS
|51,05
|1.460.603.313
|% 2,26
|
|GARAN
|8,41
|911.108.219
|% 1,94
|
|THYAO
|10,43
|825.444.791
|% 2,66
|
|ASELS
|26,98
|725.175.302
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,78
|581.684.446
|% 2,30
|
|KARSN
|1,47
|265.196.104
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,00
|303.707.903
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,66
|81.490.100
|% -1,49
|
|GARAN
|8,41
|911.108.219
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,06
|113.704.503
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6406
|8,6839
|% 0,18
|
|Frank
|7,1557
|7,1988
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8425
|1,8517
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2149, 07 artarak (% 1.88 ) 116, 534
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17:46HLGYO
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17:45INFO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 984, 001 adet işlem
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17:43BRKSN
Yüzde 5.20 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 640, 128 adet işlem