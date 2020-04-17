***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:37
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838925
BIST
17:2097.841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.591,64
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:206,9443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:207,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:20376,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -6,81
|Açılış
|: 376,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.917
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.971.512
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.892.447
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,33
|9.652.340
|% -7,50
|
|PGSUS
|51,25
|1.435.687.372
|% 2,66
|
|GARAN
|8,41
|866.668.309
|% 1,94
|
|THYAO
|10,41
|800.610.027
|% 2,46
|
|ASELS
|26,98
|694.899.166
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,80
|555.502.637
|% 2,65
|
|KARSN
|1,47
|255.553.181
|% 6,52
|
|YKBNK
|1,99
|295.676.462
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.193.119
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,21
|127.894.698
|% 2,54
|
|IHLGM
|1,06
|113.186.157
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6430
|8,6864
|% 0,21
|
|Frank
|7,1459
|7,1889
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-27,19
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,40
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,80
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,70
|
Seans Raporu
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2334, 63 artarak (% 2.04 ) 116, 720
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17:31XU100
Endeks 98, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 11, 242.00 milyon TL de
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17:31DAGI
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 069, 924 adet işlem
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17:29EUYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 455, 006 adet işlem
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17:28YUNSA
Yüzde 6.54 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 547, 375 adet işlem