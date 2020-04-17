***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:05
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838954
BIST
17:0198.246
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.996,76
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:016,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:017,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5548
En Düşük
7,4073
17:01378,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -5,50
|Açılış
|: 378,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.894.784
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.907.612
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.040.109
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.698.755
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,34
|9.303.767
|% -7,22
|
|PGSUS
|51,15
|1.395.774.605
|% 2,46
|
|GARAN
|8,47
|841.855.029
|% 2,67
|
|THYAO
|10,46
|782.911.334
|% 2,95
|
|ASELS
|27,12
|661.645.872
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,82
|543.276.619
|% 3,01
|
|KARSN
|1,48
|243.877.729
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|290.126.493
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.980.665
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|111.466.839
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|122.700.202
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,11
|
|Frank
|7,1369
|7,1799
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8374
|1,8466
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-24,99
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-37,80
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,10
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|610
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,42
|28,42
|0,60
|