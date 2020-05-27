***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.05.2020 17:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 04.03.2019 2010-2014/İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Müdür - 2014/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
Barış Keskin 24.04.2020 2007-2016/İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Hazine & Portföy Yönetimi - 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846986
BIST
17:57105.017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.993,06
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
17:576,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0516
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
17:577,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0481
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
17:57370,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,51
|Açılış
|: 370,13
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.511.390
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|THYAO
|12,33
|1.674.302.273
|% 9,99
|
|DOCO
|378,80
|220.792.021
|% 9,99
|
|ISBTR
|53.550,00
|785.499
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|AYCES
|29,34
|2.054.452
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.504
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.966.186
|% -9,96
|
|GARAN
|7,65
|1.881.412.012
|% 1,46
|
|THYAO
|12,33
|1.674.302.273
|% 9,99
|
|ASELS
|30,04
|984.866.051
|% 2,60
|
|PGSUS
|59,10
|899.593.615
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,85
|853.829.056
|% 4,62
|
|EKGYO
|1,44
|354.889.466
|% 5,88
|
|GARAN
|7,65
|1.881.412.012
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,87
|534.659.571
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|360.623.818
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.674.302.273
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2545
|8,2958
|% 0,12
|
|Frank
|6,9610
|7,0029
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-11,03
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.433
|2,70
|
|Tam
|2.474
|2.497
|3,00
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|1,30
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|34,81
|34,81
|-1,36
|