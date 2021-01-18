***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2021 17:29
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 3,83 96,17
2019 3,84 96,16
2020 3,80 96,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903055
BIST
17:231.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 23,58
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.548
En Düşük
1.509
17:237,5078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:239,0623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0505
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:23442,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,15
|Açılış
|: 442,96
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KONTR
|33,66
|207.205.652
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.286.153
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,84
|58.225.220
|% -6,85
|
|PEGYO
|1,64
|42.658.153
|% -5,95
|
|SILVR
|9,54
|29.056.337
|% -5,26
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,17
|1.822.154.933
|% 8,47
|
|DOHOL
|3,58
|1.701.636.222
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.453.364.463
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.222.157.682
|% 0,10
|
|SISE
|7,76
|992.801.705
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,58
|1.701.636.222
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|825.745.699
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|413.592.905
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|529.927.099
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,17
|1.822.154.933
|% 8,47
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5012
|7,5078
|% 0,66
|
|Euro
|9,0565
|9,0623
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1326
|10,1834
|% 0,31
|
|Frank
|8,3777
|8,4282
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% 0,56
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,44
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.981
|6,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-1,12
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-0,54
|
|Çeyrek
|709
|725
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:32LKMNH
Yüzde 6.25 oranında artışla 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 800, 517 adet işlem
-
17:31OZKGY
Yüzde 6.31 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 696, 068 adet işlem
-
17:31OZKGY
Yüzde 6.31 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 696, 068 adet işlem
-
17:30ATEKS
Yüzde 6.00 oranında artışla 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 653 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 23, 992.00 milyon TL de