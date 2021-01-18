***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2021 17:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6,79 93,21
2019 4,03 95,97
2020 3,79 96,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903056
BIST
17:321.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 28,38
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.553
En Düşük
1.509
17:327,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:329,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:32442,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 442,72
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|9,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
-
17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL