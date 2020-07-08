***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 13:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,542022
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,581941
Varsa İade Tutarı (TL)
2869,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1239,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,96
Brüt Getiri (%)
% 19,28
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
939,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
* İade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme ilişkin azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayırılmakta olup tutarların ödemesi ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856743
BIST
13:35119.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 309,08
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:356,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:357,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0133
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:35398,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,15
|Açılış
|: 398,12
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,23
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.286
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|33.951.941
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.059.212
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|11.841.614
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|41.866.168
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|6.983.608
|% -9,92
|
|SONME
|8,68
|16.249.695
|% -6,16
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|FENER
|13,03
|71.910.873
|% -5,44
|
|MARTI
|1,42
|21.535.417
|% -5,33
|
|EKGYO
|2,31
|1.674.785.451
|% 3,12
|
|SISE
|6,53
|1.157.119.808
|% 0,62
|
|PETKM
|4,38
|818.510.871
|% -0,90
|
|GARAN
|8,22
|817.062.075
|% -1,20
|
|TRKCM
|4,40
|726.320.466
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,31
|1.674.785.451
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|374.370.274
|% 2,13
|
|PETKM
|4,38
|818.510.871
|% -0,90
|
|SISE
|6,53
|1.157.119.808
|% 0,62
|
|TRKCM
|4,40
|726.320.466
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5739
|8,6169
|% -0,05
|
|Frank
|7,2577
|7,3014
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,92
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,03
|