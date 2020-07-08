ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.014.476
|% 10,00
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|PEKGY
|10,68
|5.061.135
|% 9,99
|BURCE
|11,15
|12.104.598
|% 9,96
|LKMNH
|8,73
|41.886.614
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5796
|8,6226
|% 0,01
|Frank
|7,2610
|7,3048
|% 0,17
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|8,92
|Altın Gr.
|398
|398
|2,16
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,50
|0,21
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,03
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-0, 13 değişimle 119185 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-0, 06 değişimle 119262 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0 değişimle 119343 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 09 değişimle 119451 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 15 değişimle 119514 puandan