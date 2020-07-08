***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 13:57
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13377
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,576715
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
19129,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,68
Brüt Getiri (%)
% 6,47
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
19129,09
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
* İade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme ilişkin azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayırılmakta olup tutarların ödemesi ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856785
BIST
14:08119.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 410,80
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:086,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:087,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:08398,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,00
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.117.744
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.141.213
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.563
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.203.521
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.124.375
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.519.817
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|77.041.064
|% -5,95
|
|SONME
|8,72
|17.316.560
|% -5,73
|
|OZGYO
|2,57
|58.970.475
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|858.728.455
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.853.926.189
|% 3,12
|
|IHLGM
|1,92
|378.737.188
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|849.428.777
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.196.251.891
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,38
|745.159.461
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5794
|8,6224
|% 0,01
|
|Frank
|7,2635
|7,3073
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,05
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,40
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,80
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 210, 8 artarak (% 0.16 ) 135, 969
-
14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, ISATR
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, SISE, GARAN
-
14:22XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 17, 381.00 milyon TL de
-
14:22ZOREN
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 855, 777 adet işlem