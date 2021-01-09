***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,35266Varsa İade Tutarı (TL)61298,99Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)527533,58Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 26,58Brüt Getiri (%)% 38,05Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)440552,65Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 20Açıklamalar2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri** Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı 01.01.2020-30.06.2020 dönemi arasında %30, 01.07.2020-31.12.2020 dönemi arasında ise %20 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898869BIST