***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2020 17:29
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fondaki değişiklik talepleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.12.2020 tarih ve E-12233903-325.07-12601 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Değişikler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892844
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0277
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0676
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05465,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 465,31
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|33.154.233
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.729.314
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|CASA
|121,40
|2.661.395
|% -7,33
|
|TKURU
|246,00
|517.736
|% -7,17
|
|EKIZ
|7,01
|743.377
|% -6,53
|
|ODAS
|3,65
|1.238.477.261
|% -5,93
|
|EKGYO
|1,99
|476.886.998
|% -1,49
|
|PGSUS
|63,35
|321.842.298
|% -0,39
|
|TURSG
|6,02
|229.218.907
|% 0,67
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|ODAS
|3,65
|1.238.477.261
|% -5,93
|
|EKGYO
|1,99
|476.886.998
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,27
|92.896.172
|% -1,55
|
|PEKGY
|2,47
|161.180.846
|% 5,11
|
|HLGYO
|3,37
|175.902.802
|% 4,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8600
|7,8657
|% -0,31
|
|Euro
|9,5183
|9,5274
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,3348
|10,3867
|% -1,23
|
|Frank
|8,7814
|8,8343
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0830
|2,0934
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|11,01
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,31
|50,31
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TAVHL, TSKB
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 7 artarak (% 1.21 ) 1, 234
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BERA, MZHLD, EPLAS, AKCNS, LINK, BRSAN, SELGD, SNKRN, BRKSN
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17:58
SILVR, CIMSA, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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