***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.07.2020 13:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861584
BIST
15:00118.855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -176,28
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:006,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:007,9515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:00417,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,01
|Açılış
|: 417,22
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|EGEEN
|797,50
|157.320.860
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.128.739
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.224.053
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.724.647
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.055.622
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|ASELS
|35,20
|1.358.566.975
|% 0,17
|
|SISE
|6,54
|1.329.298.149
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,33
|784.836.191
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,37
|480.553.644
|% 3,07
|
|ALKIM
|14,89
|479.586.804
|% 5,45
|
|EKGYO
|2,33
|784.836.191
|% 0,00
|
|SISE
|6,54
|1.329.298.149
|% 3,81
|
|TRKCM
|4,37
|480.553.644
|% 3,07
|
|TSKB
|1,26
|131.222.795
|% 0,00
|
|KARSN
|3,06
|204.346.532
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7062
|8,7499
|% 0,19
|
|Frank
|7,3758
|7,4202
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,73
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.737
|13,10
|
|Tam
|2.796
|2.810
|15,50
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|6,60
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|-0,02
|