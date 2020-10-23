***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı için Yeni Süre Alınması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.10.2020 tarihli toplantısında• 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) TL tutarındaki Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni süre alınmasına,• Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına uygun olarak ilişikteki şekilde değiştirilmesine,• Bu konuda ilgili mercilerin onayının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesinekarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883439BIST