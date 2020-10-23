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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.10.2020 18:29
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı için Yeni Süre Alınması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.10.2020 tarihli toplantısında
• 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) TL tutarındaki Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni süre alınmasına,
• Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nin, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına uygun olarak ilişikteki şekilde değiştirilmesine,
• Bu konuda ilgili mercilerin onayının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması yönünde Genel Müdürlüğe yetki verilmesine
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883439


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