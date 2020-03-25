***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
25.03.2020 12:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet D. Erelçin Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Murat Bolat Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şebnem Ergün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kemal Emre Sayar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) N. Cem Özcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mühibe Elif Germirli Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kemal Emre Sayar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831974
BIST
17:0189.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -55,22
|Açılış
|: 90.519
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|Önceki Kapanış
|: 89.286
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91.959
En Düşük
88.123
17:016,4649
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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6,4969
En Düşük
6,3790
17:016,9893
En Yüksek
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|: 0,86%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,0149
En Düşük
6,8970
17:01334,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
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|Açılış
|: 334,23
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|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.922.336
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.250.086
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.284.028
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.507.726
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.100.135
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.897.806
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,42
|1.255.492.650
|% 2,54
|
|THYAO
|8,71
|1.201.107.091
|% 5,07
|
|GARAN
|7,60
|1.127.372.532
|% 0,26
|
|AKBNK
|5,60
|365.383.414
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|356.447.671
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|356.447.671
|% -1,05
|
|GARAN
|7,60
|1.127.372.532
|% 0,26
|
|ODAS
|1,27
|181.944.213
|% 0,00
|
|THYAO
|8,71
|1.201.107.091
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,92
|343.220.267
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5601
|7,5980
|% 0,52
|
|Frank
|6,5489
|6,5883
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7127
|1,7213
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|
Seans Raporu
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17:17PEKGY
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 576, 887 adet işlem
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17:16OZKGY
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 074, 692 adet işlem
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Yüzde -4.94 oranında düşüşle 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 245 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -435, 19 kaybederek (% -0.41 ) 106, 966