***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Şubat 2020 tarihinde Kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır. Corona virüs (Covid 19) salgını sebebiyle oluşabilecek riskli durumları engelleyebilmek amacıyla, pay sahiplerimizin elektronik ortamda da Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerini hatırlatmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830984BIST