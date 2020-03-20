***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 12:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Şubat 2020 tarihinde Kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır. Corona virüs (Covid 19) salgını sebebiyle oluşabilecek riskli durumları engelleyebilmek amacıyla, pay sahiplerimizin elektronik ortamda da Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerini hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830984
BIST
15:2286.962
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.766,23
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.658
15:226,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0294
|Açılış
|: 6,5040
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|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5489
En Düşük
6,4561
15:226,9952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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7,0307
En Düşük
6,9588
15:22314,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,05
|Açılış
|: 314,08
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.119.857
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|639.438
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.392.258
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|174.365
|% -6,46
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,36
|1.473.339
|% -3,21
|
|KLMSN
|10,88
|20.071.242
|% -2,94
|
|BOLUC
|3,11
|7.674.521
|% -2,81
|
|GARAN
|7,60
|589.822.623
|% 0,26
|
|THYAO
|8,06
|352.572.150
|% 1,51
|
|ASELS
|21,34
|318.294.422
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,07
|164.914.187
|% 7,34
|
|TSPOR
|2,14
|162.859.369
|% -2,28
|
|ODAS
|1,23
|109.332.598
|% 4,24
|
|YKBNK
|1,93
|160.843.188
|% 1,58
|
|GARAN
|7,60
|589.822.623
|% 0,26
|
|TSPOR
|2,14
|162.859.369
|% -2,28
|
|ISFIN
|3,07
|164.914.187
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6455
|7,6838
|% 2,02
|
|Frank
|6,6092
|6,6490
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7266
|1,7353
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|31,18
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,65
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
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|B. Petrol
|29,31
|29,31
|0,84
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