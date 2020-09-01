***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 09:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Serdar Yılmaz'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Ümit Bilik'in seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871912
BIST
10:321.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:327,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
|: 7,3630
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7,3729
En Düşük
7,3225
10:328,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,7550
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,8364
En Düşük
8,7425
10:32470,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
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|Açılış
|: 470,91
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KENT
|597,30
|12.605.844
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|1.891.723
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.158.458
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.101.210
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SNPAM
|10,81
|1.117.997
|% -6,97
|
|DOKTA
|29,78
|5.883.578
|% -6,35
|
|ICBCT
|8,21
|149.417.092
|% 5,39
|
|GARAN
|6,78
|104.900.199
|% 0,30
|
|KRDMD
|3,04
|93.581.615
|% -0,33
|
|THYAO
|10,63
|93.492.351
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,75
|92.771.276
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,75
|92.771.276
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,04
|93.581.615
|% -0,33
|
|TSKB
|1,09
|31.220.672
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|89.891.066
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|30.199.718
|% -0,70
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3704
|7,3729
|% 0,37
|
|Euro
|8,8287
|8,8364
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,8445
|9,8939
|% 0,54
|
|Frank
|8,1419
|8,1910
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,28
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,07
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,79
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,14
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,47
|
Seans Raporu
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