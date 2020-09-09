***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüney Doğu Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü Şubemizin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 9 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve faaliyete başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874149BIST