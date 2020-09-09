***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2020 15:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güney Doğu Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü Şubemizin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 9 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve faaliyete başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874149
BIST
15:351.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:357,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:358,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8360
En Düşük
8,7995
15:35465,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,78
|Açılış
|: 465,61
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ALCAR
|93,50
|21.326.665
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.546.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.900
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,15
|660.617.140
|% 9,83
|
|AFYON
|4,26
|601.708.564
|% 5,97
|
|ODAS
|2,60
|452.804.912
|% 4,00
|
|GSRAY
|4,78
|448.982.687
|% 9,89
|
|THYAO
|10,84
|386.606.705
|% 0,56
|
|ODAS
|2,60
|452.804.912
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,80
|308.952.027
|% -0,55
|
|AFYON
|4,26
|601.708.564
|% 5,97
|
|ADESE
|2,19
|260.336.641
|% 5,80
|
|VKGYO
|3,62
|368.997.672
|% 8,06
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4951
|7,4968
|% 0,19
|
|Euro
|8,8315
|8,8347
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6636
|9,7121
|% -0,23
|
|Frank
|8,1409
|8,1899
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9924
|2,0024
|% 0,16
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,35
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|14,33
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|6,93
|
|Çeyrek
|746
|762
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,50
|
Seans Raporu
15:35
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15:49LKMNH
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 075 adet işlem
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15:48KRDMA
Yüzde 4.26 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 498, 026 adet işlem
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15:47XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 901.00 milyon TL de
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15:47GSRAY
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 338, 826 adet işlem
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15:46OZBAL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 803, 996 adet işlem