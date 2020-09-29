***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 09:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28 Eylül 2020 tarihli toplantısında Sayın Tayfun Ceyhun'un, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877132
BIST
11:091.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:097,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:099,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0557
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1684
En Düşük
9,0696
11:09474,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,25
|Açılış
|: 474,51
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:09
|YAPRK
|53,35
|372.756
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|YAYLA
|3,10
|55.034.623
|% -7,46
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,75
|7.001.637
|% -6,34
|
|SISE
|7,58
|1.460.741.451
|% -2,45
|
|ODAS
|2,79
|290.707.636
|% 2,57
|
|TRKCM
|4,86
|262.358.239
|% -4,71
|
|GARAN
|6,98
|248.382.884
|% -0,14
|
|SODA
|8,46
|217.845.191
|% -3,31
|
|SISE
|7,58
|1.460.741.451
|% -2,45
|
|ODAS
|2,79
|290.707.636
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,72
|144.924.947
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,86
|262.358.239
|% -4,71
|
|IHEVA
|2,28
|118.240.035
|% -0,44
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8395
|7,8430
|% 0,54
|
|Euro
|9,1497
|9,1598
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0610
|10,1114
|% 0,75
|
|Frank
|8,4532
|8,5041
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0851
|2,0955
|% 0,49
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,35
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,23
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, KOZAL
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 41 artarak (% 0.04 ) 1, 027
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, SUMAS, ARTI, UZERB, EMNIS, TACTR, COSMO, EGCYO, ATSYH, KERVN
-
11:20
OSMEN, YAPRK, EGCEY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:20
ARMDA, ULUUN, ANACM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında