***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Eylül 2020 tarihli toplantısında Sayın Tayfun Ceyhun'un, gerekli yasal izin sürecinin tamamlanmasının ardından I. derece imza yetkisiyle Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877132BIST