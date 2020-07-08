***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 09:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856492
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
0
En Düşük
0
18:056,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
18:057,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7475
En Düşük
7,7149
18:05396,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 396,03
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|AVOD
|3,75
|54.798.427
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|AVOD
|3,75
|54.798.427
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5888
|8,6319
|% 0,12
|
|Frank
|7,2518
|7,2955
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|-1,00
|
|Tam
|2.637
|2.650
|-1,00
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|-0,50
|
|Çeyrek
|641
|649
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ORGE
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
-
17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524